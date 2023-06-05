Организаторов хоррор-квеста осудят за насилие над российскими подростками

В Петербурге будут судить двух организаторов хоррор-квеста за избиение подростков

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит дело 20-летнего и 31-летнего организаторов хоррор-квеста. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

По данным ведомства, в сентябре 2022 года 20-летний юноша организовал проведение квеста в доме 13/15 на улице Циолковского. Он знал, что помещение не соответствует требованиям безопасности. Молодой человек придумал сценарий игры, где 31-летний фигурант должен был исполнять роль маньяка: бить участников, пристегивать наручниками, использовать электрошокер и свечи.

Так, 23 февраля шесть подростков в возрасте от 16 до 17 лет решили поучаствовать в перфомансе и получили телесные повреждения различной степени тяжести. Отмечается, что ребята просили актера закончить квест, но тот не останавливался.

По факту произошедшего возбуждены дела по пункту «а» части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и части 1 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ.