Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:37, 5 июня 2023Силовые структуры

Организаторов хоррор-квеста осудят за насилие над российскими подростками

В Петербурге будут судить двух организаторов хоррор-квеста за избиение подростков

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит дело 20-летнего и 31-летнего организаторов хоррор-квеста. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

По данным ведомства, в сентябре 2022 года 20-летний юноша организовал проведение квеста в доме 13/15 на улице Циолковского. Он знал, что помещение не соответствует требованиям безопасности. Молодой человек придумал сценарий игры, где 31-летний фигурант должен был исполнять роль маньяка: бить участников, пристегивать наручниками, использовать электрошокер и свечи.

Так, 23 февраля шесть подростков в возрасте от 16 до 17 лет решили поучаствовать в перфомансе и получили телесные повреждения различной степени тяжести. Отмечается, что ребята просили актера закончить квест, но тот не останавливался.

По факту произошедшего возбуждены дела по пункту «а» части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и части 1 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости
    В России высказались о неудачном крупномасштабном наступлении ВСУ
    Объявленный в розыск уральский депутат вступил в ЧВК
    Организаторов хоррор-квеста осудят за насилие над российскими подростками
    Шансы призвавшего США заставить Украину уступить кандидата в президенты оценили
    Фильм «Переводчик» Гая Риччи возглавил прокат в России и СНГ за уикенд
    Иван Ургант посоветовал россиянам направление для путешествия
    Стало известно о принудительной эвакуации жителей из Славянска и Краматорска
    Литовца с 10 тысячами пуль задержали в Белоруссии
    Россиян предупредили об инфляционных рисках
    Первый после пандемии COVID-19 прямой рейс из России прибыл во Вьетнам
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.