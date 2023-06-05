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16:34, 5 июня 2023Силовые структуры

Киллеры расстреляли российского бизнесмена на стройке

В Петербурге киллеры расстреляли гендиректора строительной компании, возбуждено дело

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины на строительной площадке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Тело мужчины 1975 года рождения было обнаружено с множественными огнестрельными ранениями. В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Идут допросы очевидцев и свидетелей. Оперативники взялись за поиск причастных к убийству.

Киллеры расстреляли его ранним утром 5 июня на Глухарской улице, уточняет «Фонтанка». Очевидцы говорят, что в мужчину было выпущено в упор пять-шесть пуль. Погибший был гендиректором строительной компании.

Свидетели заметили убегающих с места преступления трех мужчин в строительной одежде. Основная версия произошедшего — заказное убийство.

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    Любовь Ширижик
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