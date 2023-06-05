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17:55, 5 июня 2023Интернет и СМИ

Информация о вручении повесток в Белгороде оказалась фейком

Информация о вручении белгородцам повесток для вступления в тероборону оказалась фейком

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Появившаяся в сети информация о том, что в Белгороде мужчинам на улицах начали вручать повестки, оказалась фейком.

В ряде Telegram-каналов — в частности, «Наш Белгород» — разошлась информация о том, что в городе собирают людей для местной теробороны. Такая же информация появилась в Telegram-канале МОБИЛИЗАЦИЯ I Новости I Что делать?

На самом деле прикрепленные к постам фото были сделаны в Донецкой народной республике (ДНР). На одном из снимков показан автовокзал в Донецке, на что указывает вывеска с синей надписью «Диспетчерский пункт "Центр"». Также на рукавах военнослужащих нашивка военной полиции ДНР. Как уточняет Telegram-канал «Война с фейками», второе фото было сделано в ДНР до мая 2022 года, когда мобильные операторы перешли на российскую нумерацию. Также на кадре можно увидеть рекламный щит донецкого интернет-провайдера «OnLine».

На сайте Донецкого агентства новостей можно разглядеть сходство окружающей инфраструктуры с той, что запечатлена на разошедшихся в сети фото. Позднее Telegram-канал МОБИЛИЗАЦИЯ I Новости I Что делать?, где и появилась информация о вручении повесток, уточнил, что на кадрах запечатлен не Белгород, а Донецк.

Информация не получила распространения в СМИ, а разошлась лишь по Telegram-каналам.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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    Алина Гончарова
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