Продюсер «Три дня дождя» объяснил поведение сорвавшего концерт солиста группы

Продюсер «Три дня дождя» заявил, что солист группы сорвал концерт, так как ушел в запой

Продюсер музыкальной группы «Три дня дождя» объяснил причины поведения солиста коллектива, который вышел на сцену во время концерта в Екатеринбурге в невменяемом состоянии и сорвал концерт. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на соцсети коллектива.

Медиаменеджер заявил, что вокалист Глеб Викторов ушел в запой во время концертного тура, длившегося с зимы. Причиной чрезмерного употребления алкоголя артистом стали переживания из-за разрыва одиннадцатилетних отношений с возлюбленной.

«Он был в абсолютном неадеквате, у него уже поехало здоровье окончательно. Позже распишем почему. Эти четыре месяца тура был тотальный ад. Мне все равно, кто и что говорит, это мой друг, мой брат. Как продюсер, я понимаю ваши переживания. Тут уже вопрос не в том, что он нажрался, а в том, что его здоровье просто лопнуло», — рассказал продюсер.

По его словам, 4 июня перед выступлением в Екатеринбурге Викторов решил немного выпить, чтобы облегчить психологическое состояние, однако после этого у него «просто психика лопнула». Медиаменеджер подчеркнул, что билеты остаются действительными и коллектив вновь выступит с концертом в городе, когда вокалист пройдет реабилитацию.

5 июня сообщалось, что солист российской группы «Три дня дождя» Глеб Викторов вышел пьяным на сцену в Екатеринбурге и сорвал выступление. Молодой человек не мог устоять на ногах и удержать в руках микрофон. Он упал во время исполнения песни. Потом ему на помощь пришли организаторы концерта. Судя по кадрам очевидца, музыкант не пострадал.