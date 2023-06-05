Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:17, 5 июня 2023Мир

В США заявили о стратегическом поражении НАТО перед Россией

Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что Путин нанес стратегическое поражение США и НАТО
СюжетРоссия и НАТО:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу над Западом в экономике и в области международных отношений. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Риттер отметил, что Россия нанесла стратегическое поражение США и НАТО. По его мнению, российские солдаты уничтожают подготовленные альянсом подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Запад уже обанкротился, снабжая Украину оружием на десятки миллиардов долларов», — заключил он.

Ранее Риттер заявил о тайной ненависти стран Запада к президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Неужели он не понимает, что Украина никогда не будет членом НАТО? Никогда», — возмутился военный.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Украина заявила о начале контрнаступления. Где ВСУ нанесут основной удар и как российские войска готовятся его отражать?
    В США сообщили о начале контрнаступления Украины
    В России предупредили о готовности Запада продолжить эскалацию
    Крупнейший видеоресурс России анонсировал запуск уникальной функции
    В МИД заявили об активной поддержке США ИГ и «Аль-Каиды» в Афганистане
    Еще одна американская теннисистка поддержала решение белоруски на «Ролан Гаррос»
    Запад обвинили в попытках открыть новые фронты против России
    Лавров заявил о сплочении Западом российского народа
    Глава МИД оценил планы Запада разделить Россию и Украину
    В МИД заявили о выбранном Европой пути войны с Россией
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.