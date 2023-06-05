В США заявили о стратегическом поражении НАТО перед Россией

Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что Путин нанес стратегическое поражение США и НАТО

Экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу над Западом в экономике и в области международных отношений. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Риттер отметил, что Россия нанесла стратегическое поражение США и НАТО. По его мнению, российские солдаты уничтожают подготовленные альянсом подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Запад уже обанкротился, снабжая Украину оружием на десятки миллиардов долларов», — заключил он.

Ранее Риттер заявил о тайной ненависти стран Запада к президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Неужели он не понимает, что Украина никогда не будет членом НАТО? Никогда», — возмутился военный.