В сети возмутились новым названием магазина с товарами Michael Kors в России «Мультик»

Новое название магазина с товарами американского модного бренда Michael Kors в России «Мультик» возмутило пользователей сети. Соответствующий пост и комментарии появились в Telegram-канале звездного стилиста Алеко Надиряна.

Эксперт объяснил, что данное наименование торговой точки происходит от слова «мультибрендовый», поскольку в настоящее время в ассортименте бутика представлена продукция нескольких марок: Michael Kors, Coccinelle и Versace Jeans Couture. «Нейминг, как мне кажется, все равно слишком игривый. Лучше подошло бы для детского магазина. А как вы думаете?» — оценил название специалист.

В свою очередь подписчики Telegram-канала ответили на вопрос Надиряна в комментариях. «Что-то на детском», «Да уж, прошла бы мимо, подумала — для детей», «Такое чувство, что там сидят дети, у которых словарный запас ограничен: "Вкусно — и точка", "Мультик"...», «Прямо вижу, как люди, покупающие эти сумки, говорят: "Мультик"… Более дурацкого названия, конечно, не придумаешь и специально», «Да и так понятно, что мультибрендовый, но вышло еще тупее, чем "Вкусно — и точка», «Ну кому из взрослых людей захочется оставлять немалые деньги в "Мультике"? Бренды тратили огромные бюджеты на формирование своего имиджа, на то, чтобы в магазины хотелось заходить, и это было дополнительным стимулом для покупки. Я не понимаю, как вообще можно было такое название утвердить?» — заявили юзеры.

В апреле Алеко Надирян опубликовал рекламу бренда Zara, который открылся в России под новым названием Maag, и пользователи сети обругали ее со словами «какой ужас». На размещенных кадрах виртуальные манекенщики демонстрировали первую коллекцию указанной марки. Среди нарядов в том числе были длинное платье из струящейся ткани, короткие сарафаны в сочетании с блузками, а также джинсовые и кожаные костюмы.