МВД раскрыло новую схему мошенников по обману россиян

МВД раскрыло новую схему мошенников с «похищением» человека и требованием выкупа у близких

Мошенники стали чаще использовать многоэтапные схемы со сложными психологическими манипуляциями для обмана россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Особенно популярным стал новый метод с «похищением» человека и требованием выкупа у его близких. Следуя этой схеме, мошенники сначала убеждают потерпевшего, что на его имя оформлены кредиты, а затем убеждают его помочь в задержании злоумышленников. При этом реальная цель аферистов — втереться в доверие под предлогом заботы о безопасности.

Когда человек переводит мошенникам все свои деньги, они переходят ко второму этапу и говорят, что те люди, которые якобы оформили на его имя кредит, узнали, что он работает с силовиками, и решили отомстить. Доверчивых граждан — чаще всего на поводу у мошенников идут пенсионеры — убеждают уехать из квартиры, прекратить общение с близкими, сменить номер телефона и спрятаться в гостинице или на съемной квартире в другом городе.

«После этого их родственникам поступают сообщения о якобы имевшем место похищении с требованием заплатить выкуп. Иногда потерпевших склоняют к тому, чтобы записать голосовое сообщение или видеообращение к родственникам с просьбой выполнить все поступающие указания», — рассказала Ирина Волк.

Она напомнила, что в реальности полицейские не проводят никакие процессуальные действия по телефону и не предлагают гражданам в мессенджерах помочь им поймать преступников.