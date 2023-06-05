МВД раскрыло новую схему мошенников по обману россиян
Мошенники стали чаще использовать многоэтапные схемы со сложными психологическими манипуляциями для обмана россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Особенно популярным стал новый метод с «похищением» человека и требованием выкупа у его близких. Следуя этой схеме, мошенники сначала убеждают потерпевшего, что на его имя оформлены кредиты, а затем убеждают его помочь в задержании злоумышленников. При этом реальная цель аферистов — втереться в доверие под предлогом заботы о безопасности.
Когда человек переводит мошенникам все свои деньги, они переходят ко второму этапу и говорят, что те люди, которые якобы оформили на его имя кредит, узнали, что он работает с силовиками, и решили отомстить. Доверчивых граждан — чаще всего на поводу у мошенников идут пенсионеры — убеждают уехать из квартиры, прекратить общение с близкими, сменить номер телефона и спрятаться в гостинице или на съемной квартире в другом городе.
«После этого их родственникам поступают сообщения о якобы имевшем место похищении с требованием заплатить выкуп. Иногда потерпевших склоняют к тому, чтобы записать голосовое сообщение или видеообращение к родственникам с просьбой выполнить все поступающие указания», — рассказала Ирина Волк.
Она напомнила, что в реальности полицейские не проводят никакие процессуальные действия по телефону и не предлагают гражданам в мессенджерах помочь им поймать преступников.