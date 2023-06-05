Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:38, 5 июня 2023Путешествия

Россиянам рассказали о способах добраться до Испании

В TourDom рассказали, что долететь до Испании можно через Стамбул, Абу-Даби и Белград

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Globallookpress.com

Российским туристам предложили несколько способов добраться до популярных курортов Испании. Подборку с наиболее удобными вариантами опубликовал портал TourDom.

Как сообщает издание, самые востребованные у россиян направления — Коста-Брава, Коста-Дорада и Коста-дель-Соль. Туда можно добраться с одной пересадкой. Согласно данным туроператора PAC Group, в Барселону, Мадрид и Валенсию чаще всего летят через Стамбул.

Кроме того, до столицы Испании также добираются через Абу-Даби авиакомпанией Etihad, а на курортный остров Майорка выполняет рейсы Air Serbia с пересадкой в Белграде. При этом перелет на Тенерифе возможен только с двумя пересадками — одна из них обычно в Стамбуле.

Материалы по теме:
«На счету надо иметь миллион рублей» Как россияне могут получить шенген летом 2023 года
«На счету надо иметь миллион рублей»Как россияне могут получить шенген летом 2023 года
29 мая 2023
Куда поехать на море летом 2023 года? В каких городах и странах могут отдохнуть россияне и сколько это будет стоить
Куда поехать на море летом 2023 года?В каких городах и странах могут отдохнуть россияне и сколько это будет стоить
1 июня 2023

Помимо этого, представитель туроператора Click Voyage рассказал, что к Канарским островам интерес минимальный из-за сложной логистики. «Долететь можно только с несколькими стыковками. Причем нет возможности зарегистрировать багаж до конечной точки в Москве», — пояснил туроператор.

28 февраля 2022 года Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов. Тогда взлетать или пролетать в небе над территорией Европейского союза запретили любым воздушным судам, эксплуатируемым российскими авиаперевозчиками или зарегистрированным в России.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости
    В США подтвердили начало контрнаступления ВСУ
    В России предложили исключить Jagermeister из параллельного импорта
    Возможный полный запрет ЦБ рискованных ипотечных схем оценили
    Россиянкам назвали способ скрыть недостатки фигуры с помощью купальника
    В России призвали ввести контроль за производством алкоголя после отравлений
    Стало известно о переговорах Индонезии и России по мирному плану по Украине
    Диана Арбенина объявила о переносе концертов из-за состояния здоровья
    На Украине заявили о достаточном количестве оружия для контрнаступления
    Обвиненному в коррупции российскому генералу отказали в снятии ареста с домов
    Работающий на канале Соловьева популярный блогер рассказал о зарплате
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.