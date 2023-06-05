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13:54, 5 июня 2023Среда обитания

Новый мегапроект в России оценили в триллионы рублей

«Автодор» оценил проект Юго-Западной хорды в 2,2 триллиона рублей

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Новый инфраструктурный мегапроект — Юго-Западную хорду, которая свяжет регионы Урала и Поволжья с Краснодарским краем, оценили в триллионы рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на первого заместителя председателя правления компании «Автодор» Игоря Коваля.

Под проект в общей сложности выделили четыре участка протяженностью около двух тысяч километров. Стоимость работ оценили примерно в 2,2 триллиона рублей. Так, хорда соединит Самаро-Тольяттинскую агломерацию через Саратов и Волгоград с Краснодарским краем. Протяженность дороги по правому берегу Волги достигнет почти 1,5 тысячи километров. При этом хорду объединили с проектом «Меридиан».

По словам Коваля, новые участки будут платными, а для их строительства рассматривают средства в том числе из внебюджетного финансирования. На данный момент подготовили предварительные финансовые модели.

В июне 2022 года председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что российская мегатрасса «Меридиан», которая должна была соединить Европу и Китай, изменит направление и пойдет в страны Каспийского моря, включая Иран. Тогда же в компании одной из задач поставили соединить восточную часть страны с Уралом и южными регионами.

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    Нина Ташевская
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