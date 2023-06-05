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15:59, 5 июня 2023Мир

Стало известно об одобрении США поставок британского оружия для Украины

NBC: Великобритания не стала бы поставлять оружие Украине без одобрения США

Фото: Roland Balik / U.S. Air Force photo / Reuters

Великобритания не стала бы поставлять оружие Украине без одобрения из США. Об этом пишет NBC News.

В материале приводится мнение двух британских чиновников, один из которых в настоящий момент уже не занимает названный пост. По их словам, ни одна из поставок британского оружия для Киева, вероятно, не стала неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена. Вся военная помощь Лондона координируется с Вашингтоном, считают бывший и действующий чиновники.

В свою очередь посол Великобритании в Вашингтоне Карен Пирс заявила, что Лондон часто общается по теме вооружений со своими союзниками, однако «каждая страна принимает свои собственные решения». Она также отметила, что администрация Байдена осталось «очень довольной» поставкой британских крылатых ракет Storm Shadow.

«Мы много разговариваем с США. Мы много разговариваем с украинцами. Мы много разговариваем с другими нашими друзьями и союзниками и коллективно оцениваем, какие возможности нужны Украине», — сказала Пирс.

2 июня стало известно, что президент США Джо Байден обсудит военные поставки Украине вместе с лидерами Великобритании и Дании. Помимо этого, он добавил, что приоритетом военных поставок Запада Киеву будут оставаться средства противовоздушной обороны.

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    Варвара Кошечкина
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