Крупнейший видеоресурс России анонсировал запуск уникальной функции

«VK Клипы» запустят сервис внутри «ВКонтакте» для получения награды за миллиард просмотров

Крупнейший видеоресурс России, «VK Клипы», анонсировал запуск уникальной функции внутри соцсети «ВКонтакте» для получения награды за миллиард просмотров. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что анонсированный сервис позволит каждому автору проверять общее количество просмотров своих роликов и отправлять заявку при достижении отметки в миллиард.

«VK Клипы» также подвел итоги третьего года работы: известно, что просмотры контента выросли до 950 миллионов в сутки, общее число публикаций превысило 45 миллионов, а десятки авторов преодолели отметку в миллиард просмотров. Отмечается, что популярность сервиса стремительно растет благодаря огромному вкладу авторов клипов в создание трендового контента, а также постоянным продуктовым и технологическим обновлениям.

«Наша платформа в этом году стала лидером среди всех российских сервисов коротких видео — по данным Mediascope, в феврале ее дневная аудитория превысила 25 миллионов человек. За последний год число авторов на площадке выросло в 2,7 раза, а количество опубликованных клипов увеличилось на 28 миллионов. Совсем скоро представим новое обновление редактора роликов с гибким управлением разными типами контента. А наши зрители смогут еще больше наслаждаться впечатляющим контентом благодаря постоянному улучшению системы рекомендаций», — отметила CEO «ВКонтакте» и «VK Клипов» Марина Краснова.

Видеоплатформа отметит трехлетие масштабной церемонией награждения лучших создателей клипов «Премия "VK Клипов" — 2023». Она состоится в среду, 7 июня, в Москве. Пользователи уже отдали за номинантов премии более 3 миллионов голосов и определили 38 лучших авторов, которые прошли в финал. Победителей в 14 номинациях определит экспертное жюри, а зрители выберут среди финалистов самого любимого автора. Трансляция премии будет доступна онлайн.