Крупнейший видеоресурс России анонсировал запуск уникальной функции
Крупнейший видеоресурс России, «VK Клипы», анонсировал запуск уникальной функции внутри соцсети «ВКонтакте» для получения награды за миллиард просмотров. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Отмечается, что анонсированный сервис позволит каждому автору проверять общее количество просмотров своих роликов и отправлять заявку при достижении отметки в миллиард.
«VK Клипы» также подвел итоги третьего года работы: известно, что просмотры контента выросли до 950 миллионов в сутки, общее число публикаций превысило 45 миллионов, а десятки авторов преодолели отметку в миллиард просмотров. Отмечается, что популярность сервиса стремительно растет благодаря огромному вкладу авторов клипов в создание трендового контента, а также постоянным продуктовым и технологическим обновлениям.
«Наша платформа в этом году стала лидером среди всех российских сервисов коротких видео — по данным Mediascope, в феврале ее дневная аудитория превысила 25 миллионов человек. За последний год число авторов на площадке выросло в 2,7 раза, а количество опубликованных клипов увеличилось на 28 миллионов. Совсем скоро представим новое обновление редактора роликов с гибким управлением разными типами контента. А наши зрители смогут еще больше наслаждаться впечатляющим контентом благодаря постоянному улучшению системы рекомендаций», — отметила CEO «ВКонтакте» и «VK Клипов» Марина Краснова.
Видеоплатформа отметит трехлетие масштабной церемонией награждения лучших создателей клипов «Премия "VK Клипов" — 2023». Она состоится в среду, 7 июня, в Москве. Пользователи уже отдали за номинантов премии более 3 миллионов голосов и определили 38 лучших авторов, которые прошли в финал. Победителей в 14 номинациях определит экспертное жюри, а зрители выберут среди финалистов самого любимого автора. Трансляция премии будет доступна онлайн.