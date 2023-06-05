Зеленский встретился с главой МИД Великобритании в Киеве

Президент Украины Зеленский встретился с главой МИД Великобритании Клеверли в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в понедельник, 5 июня, в Киеве с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

На видеозаписи, дополняющей публикацию, видно, как Зеленский и Клеверли пожимают друг другу руки перед тем, как приступить к диалогу.

«Встретился с государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества наций и развитию Великобритании Джеймсом Клеверли», — написал украинский президент.

В ходе встречи политики обсудили важные актуальные вопросы, включая ожидания Украины от саммита НАТО в Вильнюсе, продвижение украинской формулы мира и подготовку Глобального саммита по ее реализации, а также Лондонскую международную конференцию по восстановлению Украины.

Также Зеленский выразил благодарность Лондону за поддержку. «За последние недели у нас прошли переговоры с премьер-министром Великобритании, был прямой диалог и были достигнуты очень важные договоренности», — заключил он.

2 июня стало известно, что президент США Джо Байден обсудит военные поставки Украине вместе с лидерами Великобритании и Дании. Помимо этого, он добавил, что приоритетом военных поставок Запада Киеву будут оставаться средства противовоздушной обороны.