Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:14, 6 июня 2023Мир

Венгрия допустила переправку предназначенного для Украины оружия в другие страны

Глава МИД Венгрии Сийярто: оружие для Киева могут переправить в другие страны

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Западное вооружение, поставляемое на Украину, может оказаться в других регионах мира и использоваться в местных конфликтах. Это грозит еще большей дестабилизацией обстановки, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Цитату приводит ТАСС.

«Существует немало регионов мира, где даже очень малая часть оружия, отправленного на Украину, может привести к крупным катастрофам, кризисам безопасности и нестабильности», — допустил глава ведомства.

По словам Сийярто, лидеры в «нестабильных районах мира» уже высказывают беспокойство по поводу того, что оружие, поставляемое на Украину, может попасть к ним и привести к региональным конфликтам.

По данным на конец декабря 2022 года, самая большая категория поставок тяжелого вооружения на Украину — это бронемашины, причем большая часть — американского производства. По состоянию на конец ноября речь шла о 504 машинах.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    Разрушение плотины Каховской ГЭС квалифицировали как теракт
    Дочь актера Михаила Пореченкова попала в ДТП
    Психолог назвала главные возбуждающие женщин мужские качества
    МЧС направило группу спасателей в Херсонскую область
    Российская система ПВО атаковала две воздушные цели над Белгородом
    Полицейские предотвратили попытку суицида жителя Подмосковья и попали на видео
    Медведь набросился на женщину и расцарапал ей спину
    Место обрушения плотины Каховской ГЭС попало на видео
    Стало известно о ликвидации высокопоставленного офицера ГУР Украины
    Евросоюз осудил Россию из-за Каховской ГЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.