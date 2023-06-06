Венгрия допустила переправку предназначенного для Украины оружия в другие страны

Глава МИД Венгрии Сийярто: оружие для Киева могут переправить в другие страны

Западное вооружение, поставляемое на Украину, может оказаться в других регионах мира и использоваться в местных конфликтах. Это грозит еще большей дестабилизацией обстановки, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Цитату приводит ТАСС.

«Существует немало регионов мира, где даже очень малая часть оружия, отправленного на Украину, может привести к крупным катастрофам, кризисам безопасности и нестабильности», — допустил глава ведомства.

По словам Сийярто, лидеры в «нестабильных районах мира» уже высказывают беспокойство по поводу того, что оружие, поставляемое на Украину, может попасть к ним и привести к региональным конфликтам.

По данным на конец декабря 2022 года, самая большая категория поставок тяжелого вооружения на Украину — это бронемашины, причем большая часть — американского производства. По состоянию на конец ноября речь шла о 504 машинах.