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03:55, 6 июня 2023Мир

Экс-врач Белого дома раскритиковал предвыборную кампанию Байдена

Экс-врач Белого дома Джексон осудил отсутствие предвыборных мероприятий у Джо Байдена
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон заявил, что с президентом США «что-то не так», поскольку он не проводит предвыборные мероприятия. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

Экс-врач раскритиковал предвыборную кампанию Байдена и осудил отсутствие предвыборных мероприятий. По его мнению, страна не выдержит «еще одной [предвыборной] кампании из подвала».

«Джо Байден будто бы баллотируется в президенты, но у него все еще не было предвыборного мероприятия. Что-то с ним не так», — подчеркнул он.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Джо Байден заявил, что намерен добиваться переизбрания на высший государственный пост. В обращении, выпущенном в Twitter, он назвал своей работой защищать американскую демократию.

В свою очередь, бывший глава США Дональд Трамп заявил о способности трижды победить на следующих президентских выборах. Он назвал Байдена некомпетентным и высмеял его физические способности.

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    Марина Совина
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