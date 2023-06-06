Экс-врач Белого дома раскритиковал предвыборную кампанию Байдена

Экс-врач Белого дома Джексон осудил отсутствие предвыборных мероприятий у Джо Байдена

Бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон заявил, что с президентом США «что-то не так», поскольку он не проводит предвыборные мероприятия. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

Экс-врач раскритиковал предвыборную кампанию Байдена и осудил отсутствие предвыборных мероприятий. По его мнению, страна не выдержит «еще одной [предвыборной] кампании из подвала».

«Джо Байден будто бы баллотируется в президенты, но у него все еще не было предвыборного мероприятия. Что-то с ним не так», — подчеркнул он.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Джо Байден заявил, что намерен добиваться переизбрания на высший государственный пост. В обращении, выпущенном в Twitter, он назвал своей работой защищать американскую демократию.

В свою очередь, бывший глава США Дональд Трамп заявил о способности трижды победить на следующих президентских выборах. Он назвал Байдена некомпетентным и высмеял его физические способности.