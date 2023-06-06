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17:00, 6 июня 2023Силовые структуры

Россиянин напал на полицейского и попал в колонию строгого режима

В Якутии 31-летнему ранее судимому мужчине дали четыре года за нападение на полицейского

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

В Якутии суд приговорил к четырем годам лишения свободы 31-летнего местного жителя за нападение на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в апреле 2023-го фигуранта арестовали, так как он нарушил административные ограничения, установленные судом. Отмечается, что он ранее был судим за особо тяжкое преступление, поэтому за ним установили административный надзор.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Там он стал себя плохо чувствовать, тогда его отвезли в больницу. Осужденный самовольно ушел оттуда. Тогда участковый и помощник оперативного дежурного приехали по месту жительства нарушителя. Но фигурант применил насилие в отношении правоохранителя.

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    Екатерина Власова
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