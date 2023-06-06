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18:48, 6 июня 2023Интернет и СМИ

Фанатка популярного российского блогера написала на него заявление в полицию

Поклонница блогера Жидковского обвинила его в клевете и написала заявление в полицию

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Поклонница популярного российского блогера Алексея Жидковского написала на него заявление в полицию. Как сообщает Baza в Telegram, девушка потребовала удалить интервью, в котором блогер сказал, что она преследует его.

По мнению поклонницы, Жидковский и его пиар-директор распространяли о ней ложные сведения. Помимо клеветы, девушка обвинила его в разжигании травли в отношении себя и семьи и «нарушении прав личной жизни». Как уточняет издание, фанатка уже неоднократно писала заявления на блогера.

Жидковский рассказал о преследующей его фанатке в интервью для YouTube-канала журналистки Ирины Шихман (признана Минюстом РФ иноагентом), вышедшем 25 июля 2021 года. «Меня преследует одна и та же дама. Причем не только меня. Она преследует всех моих друзей, знакомых, кто появляется у меня в сторис», — поделился блогер. В числе тех, кому приходили угрозы от назойливой поклонницы, он также назвал блогершу Анастасию Ивлееву и модель Марию Миногарову.

Кроме того, блогер включил во время беседы полученную от преследовательницы аудиозапись, на которой слышны угрозы и оскорбления, в том числе в адрес Жидковского. По словам блогера, он несколько раз блокировал девушку, но поклонница создавала новые аккаунты и продолжала подобные атаки и сталкинг.

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    Мария Большакова
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