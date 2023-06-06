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19:34, 6 июня 2023Силовые структуры

Россиянина и гражданина Китая осудят за контрабанду янтаря в КНР

В Подмосковье гражданина Китая и жителя Калининграда осудят за контрабанду янтаря в КНР

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Гражданин Китая и житель Калининграда предстанут перед судом в Подмосковье за контрабанду янтаря в Китайскую Народную Республику (КНР) с общим ущербом в 13,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель главного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

В ходе расследования было проведено 50 допросов и изъято 714 килограммов янтаря. Сообщник обвиняемых, бывший сотрудник полиции ЛУ МВД России по аэропорту Шереметьево, был осужден на пять лет по этому делу. Он заключил досудебное соглашение со следствием.

По данным ведомства, в 2021 году фигуранты купили 813 килограммов сырца янтаря. Из них 99 килограммов стоимостью 4,3 миллиона рублей они незаконно переместили через таможенную границу, используя почтовые отправления. 48 килограммов янтаря стоимостью 2,8 миллиона рублей было изъято таможенниками в Шереметьево.

Во время обыска дома у гражданина Китая было найдено еще 373 килограмма янтаря, расфасованных в разную упаковку. Кроме того, еще 293 килограмма янтаря обвиняемые переместили через таможенный пост под Калининградом, однако вскоре весь товар был изъят силовиками.

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    Елизавета Новикова
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