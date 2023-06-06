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15:41, 6 июня 2023Моя страна

В Новосибирске спасли упавшего в колодец лося

В Новосибирске спасли просидевшего три дня в колодце у стрелочного завода лося

Кадр: Telegram-канал «Газета.Ru»

В Новосибирске спасли лося, который случайно упал в колодец у стрелочного завода. Соответствующий пост публикует Telegram-канал «Газеты.ру».

По информации издания, провалившееся в колодец животное обнаружили работники завода. Выяснилось, что лось просидел в яме три дня, после чего сотрудники вызвали спасателей. Известно, что вызволять обитателя леса помогали и местные жители, а также активисты, представители Минприроды и даже депутаты, однако первая попытка не увенчалась успехом.

В итоге колодец сначала раскопали с помощью спецтехники, чтобы расширить отверстие, а потом подняли лося краном. В Минприроды сообщили, что состояние животного удовлетворительное, после освобождения молодой лось сразу ускакал в лесной массив.

В марте в Санкт-Петербурге сотрудники Поисково-спасательной службы спасли с отколовшейся льдины в акватории Финского залива собаку. Очевидцы заметили животное около яхт-клуба «Балтиец» и вызвали специалистов.

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    Майя Пономаренко
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