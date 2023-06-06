Россиянина осудят за истязание 14-летней дочери

В Пермском крае будут судить отца, регулярно избивавшего 14-летнюю дочь резиновым шлангом

В Пермском крае суд рассмотрит дело 38-летнего местного жителя об истязании 14-летней дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с июля 2022 года по март 2023 года пьяный отец регулярно избивал школьницу руками, резиновым шлангом и ремнем. О произошедшем узнала учительница потерпевшей. Она рассказала обо всем правоохранителям.

По факту произошедшего было возбуждено дело по пункту «г» части 117 («Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, совершенных в отношении заведомо несовершеннолетнего, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости») УК РФ.

Отмечается, что сейчас девочка находится в государственном социальном учреждении.

