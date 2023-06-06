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18:55, 6 июня 2023Силовые структуры

Россиянина арестовали за развращение школьниц в интернете

В Севастополе арестовали 31-летнего мужчину, совращавшего с 2015 года школьниц в интернете

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Севастополе арестовали 31-летнего местного жителя, совращавшего школьниц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 2015 года мужчина искал в интернете маленьких девочек и начинал с ними переписываться. После знакомства он втирался к несовершеннолетним в доверие и отправлял интимные фотографии. Взамен он просил потерпевших сделать то же самое.

Отмечается, что правоохранители смогли обнаружить злоумышленника еще до того, как родители школьниц узнали об общении. В доме задержанного нашли материалы порнографического характера и подтверждающие его преступную деятельность против несовершеннолетних.

Россиянина обвинят по части 2 статьи 135 («Развратные действия в отношении лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста») УК РФ.

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    Екатерина Власова
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