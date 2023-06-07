Эрдоган позвонил Зеленскому и обсудил взрыв на Каховской ГЭС

Эрдоган предложил Зеленскому создать комиссию для расследования взрыва на Каховской ГЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и предложил создать международную комиссию для расследования взрыва на Каховской ГЭС. Об этом пишет Reuters со ссылкой на канцелярию президента Турции.

Эрдоган сказал Зеленскому, что для решения проблемы можно также начать переговоры, аналогичные тем, что проводились в рамках черноморской инициативы: между Москвой и Киевом при участии Анкары и ООН.

Участие в расследовании могут принять и эксперты ООН, уточняет РИА Новости.

О разрушении Каховской ГЭС стало известно 6 июня. В результате инцидента задвижки были повреждены, что привело к неконтролируемому сбросу воды вниз по течению. Десятки населенных пунктов затоплены, гидротехнический объект продолжает разрушаться. Украинские власти обвиняют в произошедшем Москву, она свою вину отрицает и, в свою очередь, считает Киев причастным к взрыву ГЭС.