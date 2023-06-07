Четыре китайских и российских бомбардировщика пролетели вблизи Японии

Japan Times: четыре китайских и российских бомбардировщика пролетели вблизи границ Японии

Два китайских бомбардировщика H-6 и два российских — Ту-95 — 6 июня совершили совместный полет над Японским морем и вместе направились в сторону Восточно-Китайского моря. К бомбардировщикам присоединились, как предполагается, еще два китайских истребителя, сообщило Министерство обороны Японии. Цитату приводит The Japan Times.

Хотя воздушное пространство Японии не было нарушено, министерство по дипломатическим каналам передало Китаю и России «свою серьезную озабоченность», этот шаг как расценили как «явную демонстрацию силы».

В последнее время Китай и Россия все активнее участвуют в совместных военных операциях, явно пытаясь противостоять международному порядку, возглавляемому США и другими западными странами.

6 июня объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи заявил, что восемь военных самолетов — по четыре из Китая и России — вошли в зону ПВО. Сеул поднял в воздух истребители, а китайские и российские самолеты, среди которых были бомбардировщики, не стали входить в воздушное пространство Южной Кореи.