В Херсонской области полицейские нашли автоматы Калашникова на дне оросительного канала

Под Херсоном возле села Владимиро-Ильиновка на дне оросительного канала полицейские нашли оружие и боеприпасы. Об этом «Ленте.ру» сообщили пресс-службе ВУ МВД России по Херсонской области.

Стражи порядка изъяли шесть автоматов Калашникова и 31 магазин к ним, на одном из них был маркировка в виде флага Украина. Также были найдены сигнальные ракеты, 14 штык-ножей, дымовые шашки, гранаты и цинковые ящики с неизвестными боеприпасами. Все предметы были отсортированы по наименованиям и лежали по кучкам на дне канала.

Сотрудники МВД перенесли изъятое оружие и боеприпасы в комнату хранения территориального отдела полиции