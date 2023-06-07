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15:55, 7 июня 2023Силовые структуры

Полицейские нашли автоматы Калашникова на дне оросительного канала под Херсоном

В Херсонской области полицейские нашли автоматы Калашникова на дне оросительного канала

Фото: пресс-служба ВУ МВД России в Херсонской области

Под Херсоном возле села Владимиро-Ильиновка на дне оросительного канала полицейские нашли оружие и боеприпасы. Об этом «Ленте.ру» сообщили пресс-службе ВУ МВД России по Херсонской области.

Стражи порядка изъяли шесть автоматов Калашникова и 31 магазин к ним, на одном из них был маркировка в виде флага Украина. Также были найдены сигнальные ракеты, 14 штык-ножей, дымовые шашки, гранаты и цинковые ящики с неизвестными боеприпасами. Все предметы были отсортированы по наименованиям и лежали по кучкам на дне канала.

Сотрудники МВД перенесли изъятое оружие и боеприпасы в комнату хранения территориального отдела полиции

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    Елизавета Новикова
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