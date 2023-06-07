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01:35, 7 июня 2023Бывший СССР

В ДНР назвали дату активного контрнаступления ВСУ

Полковник Пинчук: активное контрнаступление ВСУ начнется с 12 по 23 июня

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Активное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнется ко Дню России и будет охватывать период с 12 по 23 июня. Такую дату в разговоре с Ura.ru назвал первый министр госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР), Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук.

Он отметил, что контрнаступление ВСУ будет приурочено ко Дню России. «Украина ведет в первую очередь информационную войну. Это элемент нанесения удара по нам и прорыва», — пояснил он.

Кроме того, в эти дни в Европе будут проводится крупнейшие авиаучения НАТО, отметил эксперт. По мнению Пинчука, ряд задействованных в учениях сил будет использован для поддержки Украины.

Ранее Андрей Пинчук заявил, что у ВСУ есть шанс провести удачное контрнаступление. По его словам, у украинских военных нет серьезных проблем с ресурсами. «По моим данным, наступательных бригад насчитывается 11, плюс, обстрелянные подразделения, которые сейчас собраны в качестве ударных кулаков на бахмутском, запорожском и херсонском направлениях», — заявил полковник запаса.

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    Марина Совина
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