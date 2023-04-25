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06:03, 25 апреля 2023Бывший СССР

В ДНР оценили возможности ВСУ провести удачное контрнаступление

Экс-министр госбезопасности ДНР Пинчук: у ВСУ есть шанс провести удачное контрнаступление

Фото: Adrien Vautier / Globallookpress.com

Первый министр госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР), Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук в разговоре с Ura.ru оценил возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести удачное контрнаступление. Он выразил уверенность в том, что украинские военные могут доставить большие неприятности российским солдатам.

«По моим данным, наступательных бригад насчитывается 11, плюс, обстрелянные подразделения, которые сейчас собраны в качестве ударных кулаков на бахмутском, запорожском и херсонском направлениях», — заявил он.

Пинчук отметил, что у ВСУ нет серьезных проблем с ресурсами. По его словам, у российских военных вдоль линии фронта располагаются танки Т-64, Т-62, Т-72 и Т-80, в то время, как украинским военным поставили западные танки Challenger, Abrams и Leopard, дальность выстрелов которых выше, чем у российских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Он добавил, что в связи с этим необходимо наращивать бронетанковые и авиационные ресурсы.

Экс-министр обозначил две главные проблемы ВСУ: отсутствие контроля неба, без которого наступление значительно усложняется, а также соотносимая с количеством российских военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО) численность личного состава. Он пояснил, что для контрнаступления необходимо иметь подавляющее преимущество.

Ранее стало известно, что российские военные начали применять новейшие основные танки Т-14 «Армата» для атаки по позициям ВСУ.

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Марина Совина
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