В ДНР оценили возможности ВСУ провести удачное контрнаступление

Экс-министр госбезопасности ДНР Пинчук: у ВСУ есть шанс провести удачное контрнаступление

Первый министр госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР), Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук в разговоре с Ura.ru оценил возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести удачное контрнаступление. Он выразил уверенность в том, что украинские военные могут доставить большие неприятности российским солдатам.

«По моим данным, наступательных бригад насчитывается 11, плюс, обстрелянные подразделения, которые сейчас собраны в качестве ударных кулаков на бахмутском, запорожском и херсонском направлениях», — заявил он.

Пинчук отметил, что у ВСУ нет серьезных проблем с ресурсами. По его словам, у российских военных вдоль линии фронта располагаются танки Т-64, Т-62, Т-72 и Т-80, в то время, как украинским военным поставили западные танки Challenger, Abrams и Leopard, дальность выстрелов которых выше, чем у российских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Он добавил, что в связи с этим необходимо наращивать бронетанковые и авиационные ресурсы.

Экс-министр обозначил две главные проблемы ВСУ: отсутствие контроля неба, без которого наступление значительно усложняется, а также соотносимая с количеством российских военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО) численность личного состава. Он пояснил, что для контрнаступления необходимо иметь подавляющее преимущество.

Ранее стало известно, что российские военные начали применять новейшие основные танки Т-14 «Армата» для атаки по позициям ВСУ.