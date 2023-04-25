Российские военные начали применять танки «Армата» для атаки по позициям ВСУ

РИА Новости: российские военные применяют танки «Армата» для атаки по позициям ВСУ

Российские военные начали применять новейшие основные танки Т-14 «Армата» для атаки по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает источник РИА Новости.

«Российские войска начали применять новейшие танки "Армата" для ведения огня по украинским позициям», — заявил он, отметив, что данный вид техники пока не использовался в прямых штурмовых действиях.

По его словам, используемые в зоне проведения специальной военной операции (СВО) танки обзавелись дополнительной защитой борта от противотанковых боеприпасов противника. Собеседник агентства уточнил, что с конца 2022 года экипажи «Арматы» оттачивали боевое слаживание на полигонах, которые расположены в одной из народных республик Донбасса.

Ранее заместитель начальника Генштаба Сил обороны Эстонии полковник Март Вендла рассказал, что в стране обучили тысячу украинский бойцов. Он уточнил, что для артиллеристов ВСУ проводилась специализированная подготовка.