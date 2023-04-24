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16:26, 24 апреля 2023Бывший СССР

В Эстонии сообщили об обучении тысячи украинских бойцов

В Генштабе Сил обороны Эстонии сообщили об обучении тысячи украинских бойцов

Фото: Andy Commins / Pool / Getty Images

В Эстонии обучили тысячу украинский бойцов. Об этом сообщил заместитель начальника Генштаба Сил обороны Эстонии полковник Март Вендла в эфире передачи «Украинская студия», передает портал ERR.

«На территории Эстонии обучение прошла тысяча украинских военных. Все обучение организовано в четырех группах», — сказал он. По его словам, Силы обороны страны и Союз обороны Эстонии (Кайтселийт) внесли основной вклад в индивидуальное обучение военнослужащих Украины.

Кроме того, проводилась специализированная подготовка, ее прошли артиллеристы, уточнил Вендла. Он подчеркнул, что украинские медики и снайперы обучались в Эстонии. Полковник напомнил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят интенсивную подготовку в западных странах. Примерно 17 бригад ВСУ обучались в различных форматах, отметил Вендла.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин, говоря о поставках танков M1 Abrams, обещанных Киеву, рассказал, что первые боевые машины прибудут в Германию в ближайшие несколько недель для того, чтобы бойцы ВСУ смогли пройти обучение. При этом он не стал называть точных сроков прибытия техники на Украину.

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Кристина Есикова
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