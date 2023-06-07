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19:55, 7 июня 2023Силовые структуры

Наркодилер сбросил сверток во время полицейской погони в российском городе

В Краснослободске полицейские устроили погоню за наркокурьером, он задержан со свертком

Фото: Сергей Петров / news.ru / Globallookpress.com

В Волгоградской области полицейские задержали наркодилера, сбросившего во время погони сверток с запрещенным веществом. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В городе Краснослободске сотрудники Госавтоинспекции во время патрулирования решили остановить автомобиль Renault, однако водитель попытался скрыться. Полицейские бросились в погоню. Оперативное видео «Ленте.ру» предоставили в МВД.

На кадрах виден автомобиль, уходящий от силовиков. На дороге валяется сверток. Эксперт исследует его содержимое.

Водитель задержанного автомобиля отказался от медосвидетельствования. Оказалось, что он находится в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков. Также он привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение.

В выброшенном из машины свертке, как установила экспертиза, был синтетический наркотик N-метилэфедрон весом 500 граммов. По данным полиции, задержанный является наркокурьером. В отношении него возбуждены уголовные дела, он заключен под стражу.

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    Любовь Ширижик
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