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13:55, 7 июня 2023Мир

Разведка Британии оценила угрозу для ЗАЭС от разрушения Каховской ГЭС

Разведка Британии сочла угрозу для ЗАЭС от разрушения Каховской ГЭС минимальной
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Частичное разрушение Каховской ГЭС вряд ли создаст дополнительную угрозу безопасности для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), расположенной в 120 километрах от дамбы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на британскую разведку.

Несмотря на минимальную угрозу для ЗАЭС, спецслужбы предупредили о вероятности дальнейшего ухудшения структуры дамбы в ближайшие несколько дней. Это может привести к дополнительному сбросу воды и затоплению других населенных пунктов.

Около 80 населенных пунктов находятся в зоне затопления, в том числе крупнейшие города области — Херсон, Новая Каховка и Алёшки. Власти России утверждают, что разрушение частично, а Украина, напротив, настаивает, что плотина Каховской ГЭС была уничтожена полностью.

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    Виктория Кондратьева
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