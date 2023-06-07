Разведка Британии оценила угрозу для ЗАЭС от разрушения Каховской ГЭС
Разведка Британии сочла угрозу для ЗАЭС от разрушения Каховской ГЭС минимальнойСюжетУдар по Каховской ГЭС
Частичное разрушение Каховской ГЭС вряд ли создаст дополнительную угрозу безопасности для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), расположенной в 120 километрах от дамбы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на британскую разведку.
Несмотря на минимальную угрозу для ЗАЭС, спецслужбы предупредили о вероятности дальнейшего ухудшения структуры дамбы в ближайшие несколько дней. Это может привести к дополнительному сбросу воды и затоплению других населенных пунктов.
Около 80 населенных пунктов находятся в зоне затопления, в том числе крупнейшие города области — Херсон, Новая Каховка и Алёшки. Власти России утверждают, что разрушение частично, а Украина, напротив, настаивает, что плотина Каховской ГЭС была уничтожена полностью.