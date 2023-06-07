Массовую гибель животных в зоопарке Новой Каховки опровергли

В Новой Каховке опровергли гибель животных из-за разрушения Каховской ГЭС

В сети распространились сообщения о том, что в зоопарке Новой Каховки «Сказочная дубрава» в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) массово погибли животные. Местные власти впоследствии опровергли эти сведения.

6 июня о гибели животных в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщила украинская организация по защите животных UAnimals. В качестве источника информации был указан представитель руководства зоосада, который пожелал остаться анонимным. Он рассказал, что территория зверинца полностью затоплена. «Мы всеми силами пытались спасти зоопарк. Теперь его больше нет», — уточнил он.

Позднее сама администрация «Сказочной дубравы» в соцсетях заявила о гибели 300 подопечных. «Спаслись только пара лебедей и утки. Маленький лебеденок, родившийся пять дней назад, также погиб. Уже в шесть утра, когда пришли рабочие "Дубравы", все было затоплено водой», — говорилось в тексте.

Последствия затопления зоопарка распространились в Telegram. В частности, такой ролик разместил в своем канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Опубликованное видео сильно размыто, за кадром слышен женский плач, однако сделана ли запись в зоосаду установить невозможно.

Согласно официальным данным, зоопарка в Новой Каховке нет уже полгода. Как писали местные СМИ, в декабре 2022-го животных вывезли из-под обстрелов в крымский парк «Тайган». Туда доставили ламу, ослицу, двух волчиц, семерых енотов, павлинов, цесарок и фазанов.

Глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев в беседе с «Херсонкой.ру» заявил, что информация о массовой гибели животных не соответствует действительности. «Животных, которые находились в зоопарке, вывезли еще в прошлом году, когда только начались массовые обстрелы», — сообщил он. В комментарии Telegram-каналу «Война с фейками» первый замруководителя администрации Новокаховского городского округа Сергей Дмитриев также подтвердил, что в Новой Каховке зоопарка нет.

В свою очередь директор крымского зоопарка «Тайган» Олег Зубков в беседе с РИА Новости сказал, что основная часть животных зоопарка Новой Каховки была вывезена в Крым в ноябре 2022 года, всего около 100 особей. «Практически всех мы — осла, волков, енотов, фазанов, павлинов, голубей — всех практически вывезли. Вывезли в ноябре, в первых числах, тогда еще угроза подрыва была», — поделился он.

Информация о гибели животных «Сказочной дубравы» преимущественно в проукраинских СМИ и соцсетях. Российские издания и новостные агентства осветили лишь опровержение указанных сведений. В их числе оказались ТАСС, «Коммерсантъ», MK.RU, «Говорит Москва».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»