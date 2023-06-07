Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:31, 7 июня 2023Силовые структуры

Беременная аферистка обманула контр-адмирала Генштаба СССР

Беременная аферистка похитила у 91-летнего контр-адмирала Генштаба СССР 1,6 млн рублей

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Москве беременная аферистка обманула 91-летнего контр-адмирала Генштаба СССР на 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился пожилой мужчина. Он рассказал, что 10 мая ему позвонила женщина и представилась сотрудником Пенсионного фонда. Она посоветовала контр-адмиралу заменить «старые денежные знаки на новые». Пенсионер согласился, после чего с ним встретилась беременная женщина, чье лицо было спрятано под медицинской маской. Контр-адмирал отдал ей свои сбережения.

Аферистка пообещала ему принести новые купюры позже и скрылась. В настоящее время полиция ведет ее поиск.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны заявило о подрыве аммиакопровода украинскими диверсантами
    Захарова сравнила Украину в будущем с «Талибаном» и ИГИЛ
    В Подмосковье трое мужчин избили своего соседа и изнасиловали его жену
    Россия расследует обстоятельства подрыва аммиакопровода «Тольятти — Одесса»
    Тренер назвала упражнение для прокачки спины и ягодиц в домашних условиях
    Популярная блогерша назвала впечатлившее ее в России явление
    Беременная аферистка обманула контр-адмирала Генштаба СССР
    Обнаружена планета класса теплый юпитер с необычной орбитой
    Баста назвал Скриптонита алкоголиком
    Брат Саакашвили подтвердил рождение ребенка у экс-президента Грузии
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.