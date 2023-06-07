Беременная аферистка обманула контр-адмирала Генштаба СССР

Беременная аферистка похитила у 91-летнего контр-адмирала Генштаба СССР 1,6 млн рублей

В Москве беременная аферистка обманула 91-летнего контр-адмирала Генштаба СССР на 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился пожилой мужчина. Он рассказал, что 10 мая ему позвонила женщина и представилась сотрудником Пенсионного фонда. Она посоветовала контр-адмиралу заменить «старые денежные знаки на новые». Пенсионер согласился, после чего с ним встретилась беременная женщина, чье лицо было спрятано под медицинской маской. Контр-адмирал отдал ей свои сбережения.

Аферистка пообещала ему принести новые купюры позже и скрылась. В настоящее время полиция ведет ее поиск.