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20:47, 7 июня 2023Силовые структуры

Бывшего гендиректора аэропорта российского города уличили в даче взятки

СКР задержал экс-гендиректора аэропорта Норильска по подозрению в даче взятки

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего гендиректора аэропорта Норильска по подозрению в даче взятки за сокрытие невыполненных работ на стройке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Ему вменяется статья 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу в крупном размере») за два преступных эпизода. По данным следствия, в декабре 2020-го и осенью 2021 года гендиректор передал деньги должностному лицу другой организации для сокрытия факта невыполнения части работ по реконструкции инфраструктуры аэропорта.

Фигурант дела задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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    Любовь Ширижик
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