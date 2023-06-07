Россиянин вывез 19-летнего знакомого в лес и привязал к дереву из-за долга

В Кузбассе мужчина вывез знакомого в лес и привязал к дереву из-за невыплаченного долга

34-летний житель Красноярска вывез 19-летнего знакомого в лес и привязал к дереву из-за невыплаченного в срок долга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Кузбассу.

По данным ведомства, 5 июня товарищи встретились в поселке Тяжинский в Кемеровской области. Фигурант ударил юношу по лицу и повез в лес. Затем мужчина привязал должника буксировочным тросом к дереву. Однако тот все равно не смог вернуть деньги, тогда россиянин оставил его в лесополосе.

Вскоре потерпевший освободился и обратился к правоохранителям. Силовики задержал похитителя. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 126 («Похищение человека») УК РФ.