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20:41, 7 июня 2023Силовые структуры

Россиянин вывез 19-летнего знакомого в лес и привязал к дереву из-за долга

В Кузбассе мужчина вывез знакомого в лес и привязал к дереву из-за невыплаченного долга

Фото: Sebastian Unrau / Unsplash

34-летний житель Красноярска вывез 19-летнего знакомого в лес и привязал к дереву из-за невыплаченного в срок долга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Кузбассу.

По данным ведомства, 5 июня товарищи встретились в поселке Тяжинский в Кемеровской области. Фигурант ударил юношу по лицу и повез в лес. Затем мужчина привязал должника буксировочным тросом к дереву. Однако тот все равно не смог вернуть деньги, тогда россиянин оставил его в лесополосе.

Вскоре потерпевший освободился и обратился к правоохранителям. Силовики задержал похитителя. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 126 («Похищение человека») УК РФ.

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    Екатерина Власова
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