Таможенники изъяли у россиянки спрятанные в шоколадках «Аленка» слитки золота

Сотрудники ФТС нашли спрятанные в шоколадках «Аленка» слитки золота в чемодане россиянки

Минералводские таможенники нашли в чемодане россиянки золотые слитки, спрятанные в шоколадках «Аленка» — женщина собиралась вывезти их в Турцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Также у пассажирки, вылетавшей рейсом Грозный — Стамбул, изъяли два бриллианта, завернутых в фольгу. Экспертиза показала, что они сертифицированы крупнейшей в мире алмазной лабораторией HRD Antwerp. Общая стоимость товара составила 3,5 миллиона рублей.

Фото: Федеральная таможенная служба

В отношении женщины возбудили дело о контрабанде стратегически важных товаров. Ей грозит до семи лет колонии.