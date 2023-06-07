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Таможенники изъяли у россиянки спрятанные в шоколадках «Аленка» слитки золота
Сотрудники ФТС нашли спрятанные в шоколадках «Аленка» слитки золота в чемодане россиянки
Минералводские таможенники нашли в чемодане россиянки золотые слитки, спрятанные в шоколадках «Аленка» — женщина собиралась вывезти их в Турцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).
Также у пассажирки, вылетавшей рейсом Грозный — Стамбул, изъяли два бриллианта, завернутых в фольгу. Экспертиза показала, что они сертифицированы крупнейшей в мире алмазной лабораторией HRD Antwerp. Общая стоимость товара составила 3,5 миллиона рублей.
Фото: Федеральная таможенная служба
В отношении женщины возбудили дело о контрабанде стратегически важных товаров. Ей грозит до семи лет колонии.