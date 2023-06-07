Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:54, 7 июня 2023Силовые структуры

Таможенники изъяли у россиянки спрятанные в шоколадках «Аленка» слитки золота

Сотрудники ФТС нашли спрятанные в шоколадках «Аленка» слитки золота в чемодане россиянки

Фото: Федеральная таможенная служба

Минералводские таможенники нашли в чемодане россиянки золотые слитки, спрятанные в шоколадках «Аленка» — женщина собиралась вывезти их в Турцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Также у пассажирки, вылетавшей рейсом Грозный — Стамбул, изъяли два бриллианта, завернутых в фольгу. Экспертиза показала, что они сертифицированы крупнейшей в мире алмазной лабораторией HRD Antwerp. Общая стоимость товара составила 3,5 миллиона рублей.

Фото: Федеральная таможенная служба

В отношении женщины возбудили дело о контрабанде стратегически важных товаров. Ей грозит до семи лет колонии.

Что думаешь? Оцени!
    Елизавета Новикова
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны заявило о подрыве аммиакопровода украинскими диверсантами
    Захарова сравнила Украину в будущем с «Талибаном» и ИГИЛ
    В Подмосковье трое мужчин избили своего соседа и изнасиловали его жену
    Россия расследует обстоятельства подрыва аммиакопровода «Тольятти — Одесса»
    Тренер назвала упражнение для прокачки спины и ягодиц в домашних условиях
    Популярная блогерша назвала впечатлившее ее в России явление
    Беременная аферистка обманула контр-адмирала Генштаба СССР
    Обнаружена планета класса теплый юпитер с необычной орбитой
    Баста назвал Скриптонита алкоголиком
    Брат Саакашвили подтвердил рождение ребенка у экс-президента Грузии
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.