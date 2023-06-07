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07:11, 7 июня 2023Россия

Сноуден объяснил свое решение остаться в России

Сноуден заявил, что остался в России из-за отсутствия иных вариантов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден изначально не планировал оставаться в России. Об этом он рассказал Глену Гринвальду на платформе Rumble.

Он отметил, что просил многие страны о политическом убежище, но некоторые опасались реакции США, а другие не были уверены в возможности обеспечить его безопасность. «Вариантов не осталось, я запросил убежище в России. Я его получил», — сказал Сноуден.

Сноуден в 2013 году оказался в центре международного скандала, передав журналистам изданий The Guardian и The Washington Post секретные документы, связанные с программой американских спецслужб по слежке за гражданами США и других стран. После этого он бежал из Штатов. В сентябре 2022 года Сноуден получил российское гражданство.

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    Марина Совина
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