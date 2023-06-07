Столтенберг заявил о достаточном вооружении ВСУ для контрнаступления

Генсек НАТО Столтенберг: переданного Киеву вооружения достаточно для контрнаступления ВСУ

Переданного Киеву вооружения достаточно для проведения наступательной операции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, трансляция его выступления доступна на YouTube-канале Center for a New American Security (CNAS).

Генсек альянса также оценил перспективы членства Украины в НАТО после саммита в Вильнюсе в июле. Он отметил, что рано говорить про исход саммита относительно этого вопроса, но все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми.