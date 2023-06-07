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18:46, 7 июня 2023Мир

Столтенберг заявил о достаточном вооружении ВСУ для контрнаступления

Генсек НАТО Столтенберг: переданного Киеву вооружения достаточно для контрнаступления ВСУ

Фото: Hanna Johre / NTB

Переданного Киеву вооружения достаточно для проведения наступательной операции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, трансляция его выступления доступна на YouTube-канале Center for a New American Security (CNAS).

Генсек альянса также оценил перспективы членства Украины в НАТО после саммита в Вильнюсе в июле. Он отметил, что рано говорить про исход саммита относительно этого вопроса, но все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми.

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    Семен Александров
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