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13:50, 7 июня 2023Мир

Сенат Швейцарии разрешил реэкспорт оружия на Украину

Сенат Швейцарии одобрил поправку в закон, разрешающую реэкспорт оружия на Украину

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Сенат Швейцарии одобрил поправку в закон, разрешающую реэкспорт оружия на Украину. Об этом сказано в заявлении верхней палаты парламента страны, передает РИА Новости.

«Странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определенных условиях реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты», — отмечено в документе. Уточняется, что 22 парламентария проголосовали за поправки, 17 высказались против, четверо воздержались.

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    Виктория Кондратьева
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