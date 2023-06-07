Сенат Швейцарии разрешил реэкспорт оружия на Украину

Сенат Швейцарии одобрил поправку в закон, разрешающую реэкспорт оружия на Украину

Сенат Швейцарии одобрил поправку в закон, разрешающую реэкспорт оружия на Украину. Об этом сказано в заявлении верхней палаты парламента страны, передает РИА Новости.

«Странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определенных условиях реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты», — отмечено в документе. Уточняется, что 22 парламентария проголосовали за поправки, 17 высказались против, четверо воздержались.