Россиянин напал с ножом на бывшего заключенного и получил три года колонии

В Курске осудили на три года безработного, изрезавшего ножом бывшего сокамерника

В Курске суд приговорил к трем годам лишения свободы 52-летнего безработного россиянина, изрезавшего бывшего сокамерника ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

Мужчина признан виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, 31 октября 2022 года в доме Железнодорожного округа фигурант выпивал с сожительницей и товарищем, с которым они вместе отбывали наказание. Мужчины поссорились и начали драться. Тогда осужденный схватил нож и вонзил его несколько раз в живот друга.

Отмечается, что фигурант добровольно возместил моральный вред потерпевшему на 5,5 тысячи рублей.