Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:15, 8 июня 2023Силовые структуры

Россиянин напал с ножом на бывшего заключенного и получил три года колонии

В Курске осудили на три года безработного, изрезавшего ножом бывшего сокамерника

Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

В Курске суд приговорил к трем годам лишения свободы 52-летнего безработного россиянина, изрезавшего бывшего сокамерника ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

Мужчина признан виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, 31 октября 2022 года в доме Железнодорожного округа фигурант выпивал с сожительницей и товарищем, с которым они вместе отбывали наказание. Мужчины поссорились и начали драться. Тогда осужденный схватил нож и вонзил его несколько раз в живот друга.

Отмечается, что фигурант добровольно возместил моральный вред потерпевшему на 5,5 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости
    Опубликованы кадры горящего танка Leopard 2
    Впервые выявлены случаи самоизлечения от редкой болезни сердца
    ЮАР предрекли потерю миллиардов долларов из-за дружбы с Россией
    Напавшую на россиянина в Египте акулу поймали
    По всей Украине объявили воздушную тревогу
    Кинолог перечислил правила обучения собаки плаванию
    Назван срок восстановления сельского хозяйства после подрыва Каховской ГЭС
    В доме российского пенсионера нашли боевое оружие и 1,7 тысячи патронов
    Диетолог предупредил о вреде окрошки для некоторых людей
    88-летнего режиссера Глеба Панфилова выписали из больницы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.