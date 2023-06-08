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14:00, 8 июня 2023Ценности

В сети восхитились внешностью блогерши без филлеров и наращенных ресниц

TikTok-блогерша @lizaswrlddd показала внешность без филлеров и наращенных ресниц

Кадр: @lizaswrlddd / TikTok

Блогерша Лиза (фамилия неизвестна) с никнеймом @lizaswrlddd показала внешность без филлеров и наращенных ресниц и восхитила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Вначале на размещенных кадрах девушка предстала с распущенными волосами, контрастным макияжем, чрезмерно объемными загнутыми ресницами, а также с резко изогнутыми бровями и увеличенными губами. Затем инфлюэнсерша продемонстрировала свою трансформацию, позируя перед камерой с гладким пучком, тонкими стрелками на веках и нюдовой помадой. «Я поняла, что наращенные ресницы и филлеры лишают меня естественных черт», — заявила автор видео.

Зрители оценили преображение девушки в комментариях. «Ух ты, я даже ахнула, ты выглядишь потрясающе!», «Боже, да! Сейчас ты такая красивая и естественная!», «Ты вся сияешь», «Наконец-то я могу увидеть эти великолепные глаза. Никогда не понимала тренд на огромные накладные ресницы», — отметили юзеры.

В мае юристка и участница конкурса «Мисс США — 2022» Хизер Ли из Айдахо показала внешность без наращенных ресниц и увеличенных губ и восхитила пользователей сети. Сначала на размещенных кадрах девушка предстала с волосами оттенка блонд, длинными ресницами, объемными губами и контрастным макияжем с черными стрелками. Затем она продемонстрировала результат своей трансформации.

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    Алина Гостева
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