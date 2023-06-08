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17:42, 8 июня 2023Моя страна

В Нарткале проведут ремонт в школе впервые за полвека

В Нарткале по нацпроекту «Образование» проведут ремонт в школе впервые за полвека

Кадр: Россия-1

В школе города Нарткала, Кабардино-Балкария, проведут ремонт впервые за полвека. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, строительные работы в образовательном учреждении начались в апреле. К июню успели демонтировать старые окна и двери, а также коммуникационные сети — электропроводку и систему отопления. Кроме того, стены и потолки подготовили к новой штукатурке, а фасад школы уже почти обновили.

Известно, что сейчас рабочие приступили к замене напольного покрытия во всем здании. Отмечается, что благоустройство школы начали благодаря национальному проекту «Образование» — весь намеченный ремонт планируют завершить до начала нового учебного года.

По данным управления образования администрации Урванского района, в муниципалитете капитально ремонтируют еще девять школ. На эти цели из федерального бюджета направили около 450 миллионов рублей.

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    Майя Пономаренко
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