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18:02, 8 июня 2023Экономика

Курс евро превысил 89 рублей

Курс евро на Мосбирже 8 июня поднялся выше 89 рублей впервые с 28 апреля

Фото: Markus Spiske / Unsplash

В ходе вечерних торгов на Мосбирже в четверг, 8 июня, курс евро превысил 89 рублей впервые с 28 апреля. Доллар по отношению к рублю также продолжает расти, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс европейской валюты в верхней точке поднимался до 89,117 рубля. Американская валюта на максимуме достигала 82,77 рубля. По состоянию на 17:53 евро торгуется на уровне 89,04 рубля, доллар — 82,6 рубля.

Курс доллара от TradingView

Аналитики объясняют динамику соотношением импорта и экспорта, а также снижением спроса на нефть. Директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков допускает, что в текущих условиях к концу года можно будет представить реальной цифру 85 рублей за доллар и выше. «Если мировая экономика и экономика Китая не покажут позитивные тенденции, мы можем вернуться и к максимуму прошлого года», — подчеркнул он.

Российская валюта продолжает слабеть с начала мая. При этом тенденция вряд ли изменится в ближайшее время, предупреждают специалисты. В текущем месяце на курсе рубля негативно сказываются данные о дефиците бюджета России, падении доходов от экспорта и сохраняющихся низких ценах на нефть и газ.

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    Мария Грушко
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