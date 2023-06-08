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07:31, 8 июня 2023Путешествия

Летевшего делать предложение жениха арестовали за домогательства в самолете

Врача из Джорджии арестовали за то, что он «потрогал промежность пассажирки» в самолете

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Врача из Джорджии, летевшего делать предложение своей девушке, арестовали за то, что он «потрогал промежность» другой пассажирки самолета. Историей поделилось издание Daily Mail.

48-летний жених, доктор Джейку Намджик Чо (Dr. Jake Namjik Cho), уверяет, что он лишь хотел «сжать верхнюю часть бедра» своей попутчицы, но его рука соскользнула, так как было темно, и он был без очков. Однако у женщины, которая обвинила Чо в домогательстве, была другая версия произошедшего. Она настаивает, что доктор дотронулся своей рукой до ее бедер и ягодиц, а помимо этого, придвинулся к ней ближе и коснулся ее ног своими ступнями.

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На допросе врач отверг все обвинения, он также отрицал, что разговаривал с попутчицей. Если Чо признают виновным, ему грозит до двух лет тюрьмы и штраф в размере 250 тысяч долларов.

Тем временем пьяная пассажирка Southwest Airlines плевалась в попутчиков и попала на видео. На кадрах видно, как нетрезвая женщина лежит между рядами в салоне, а сидящая рядом попутчица критикует ее за агрессивное поведение. В ответ дебоширка приподнялась и плюнула в оппонентку, после чего попыталась сделать то же самое с мужчиной напротив, однако тот успел закрыться локтем.

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    Марина Черняк
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