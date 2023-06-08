Глава МВД России рассказал о 15 тысячах участвующих в СВО полицейских

Глава МВД РФ: 15 тыс. сотрудников внутренних дел участвуют в СВО, из них 1 тыс. награждены

В специальной военной операции (СВО) на Украине участвуют 15 тысяч сотрудников внутренних дел России. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев, поздравляя полицейских с наградами, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

Отмечена служба более чем одной тысячи сотрудников: 480 полицейских получили государственные награды и 630 — ведомственные.

Министр рассказал, что личный состав достойно и с полной самоотдачей выполняет задачи в новых регионах. Ими предотвращены и раскрыты террористические преступления, выявлены и задержаны десятки участников диверсионно-разведывательных групп и их пособников. Также полицейские изъяли из тайников и схронов большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.