Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:08, 8 июня 2023Силовые структуры

Глава МВД России рассказал о 15 тысячах участвующих в СВО полицейских

Глава МВД РФ: 15 тыс. сотрудников внутренних дел участвуют в СВО, из них 1 тыс. награждены
Владимир Колокольцев

Владимир Колокольцев. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В специальной военной операции (СВО) на Украине участвуют 15 тысяч сотрудников внутренних дел России. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев, поздравляя полицейских с наградами, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

Отмечена служба более чем одной тысячи сотрудников: 480 полицейских получили государственные награды и 630 — ведомственные.

Министр рассказал, что личный состав достойно и с полной самоотдачей выполняет задачи в новых регионах. Ими предотвращены и раскрыты террористические преступления, выявлены и задержаны десятки участников диверсионно-разведывательных групп и их пособников. Также полицейские изъяли из тайников и схронов большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости
    Шойгу рассказал о попытке прорыва ВСУ на запорожском направлении
    Хейли Бибер показала способ модно носить мужские трусы
    Власти Китая уличили в слежке за протестующими через TikTok
    МЧС выпустило экстренное предупреждение об опасной погоде в Подмосковье
    «АвтоВАЗ» назвал сроки начала продаж Vesta с автоматической коробкой передач
    Изменение климата связали с исчезновением кораллов из-за инфекций
    Стало известно о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
    Туристка отправилась в отпуск мечты с мужем и потратила все деньги на лечение
    Россия отказалась рассматривать крушение рейса MH17 в качестве теракта
    Эстония высказалась о возможной отправке войск НАТО на Украину
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.