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17:53, 8 июня 2023Силовые структуры

Россиянка решила заработать на десятилетней дочери и снимала ее в порно

СКР: жительница Каменска-Шахтинского снимала в порно десятилетнюю дочь ради заработка

Фото: Ilikeyellow / Unsplash

Следователи возбудили уголовное дело против 37-летней жительницы Каменска-Шахтинского, решившей подзаработать на порно со своей 10-летней дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Женщине вменяется совершение преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов.

По данным следствия, она неоднократно со своего мобильного телефона размещала в интернете на стриминговой платформе порнографию с участием дочери 2013 года рождения. У подозреваемой дома проведен обыск, изъяты доказательства ее преступлений. На допросе она призналась, что снимала порно ради заработка.

Суд заключил женщину под стражу.

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    Любовь Ширижик
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