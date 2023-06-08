Россиянка решила заработать на десятилетней дочери и снимала ее в порно

СКР: жительница Каменска-Шахтинского снимала в порно десятилетнюю дочь ради заработка

Следователи возбудили уголовное дело против 37-летней жительницы Каменска-Шахтинского, решившей подзаработать на порно со своей 10-летней дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Женщине вменяется совершение преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов.

По данным следствия, она неоднократно со своего мобильного телефона размещала в интернете на стриминговой платформе порнографию с участием дочери 2013 года рождения. У подозреваемой дома проведен обыск, изъяты доказательства ее преступлений. На допросе она призналась, что снимала порно ради заработка.

Суд заключил женщину под стражу.