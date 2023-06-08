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15:52, 8 июня 2023Моя страна

В заповеднике «Утриш» нашли редкую летучую мышь

Ученые обнаружили в заповеднике «Утриш» редкую летучую мышь

Фото: Nicolharper / Wikimedia Commons

Ученые-хироптерологи из Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии Уральского отделения РАН Владимир и Лариса Снитько обнаружили на территории заповедника «Утриш» самую крупную летучую мышь Европы и России — гигантскую вечерницу. Об этом сообщается на странице заповедника во «ВКонтакте».

Отмечается, что это редкий вид, внесенный в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и Красную книгу России.

Руководитель заповедника Олег Чихаев рассказал, что гигантская вечерница зафиксирована здесь впервые, экземпляр имеет размах крыльев 45 сантиметров и вес — 53 грамма. «Данное событие является очень значимым для научного сообщества Европы, России и заповедника», — отметил он.

На территории заповедника также нашли такие редкие виды рукокрылых, как малая вечерница, бурый ушан, поздний кожан, нетопырь куля, нетопырь-карлик. Позже ученые предоставят подробный отчет.

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    Варвара Кошечкина
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