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09:34, 8 июня 2023Россия

Обломок сбитого системой ПВО неизвестного объекта под Белгородом сняли на видео

Shot опубликовал видео сбитого системой ПВО неизвестного объекта в Белгородской области

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два неизвестных объекта в Белгородской области. Обломок одного из них попал на видео, кадры публикует Telegram-канал Shot.

На записи, снятой очевидцем, показана обугленная часть сбитого объекта. По данным канала, обломок нашли жители поселка Маслова Пристань Шебекинского района.

Второй обломок приземлился в поселке Разумное в Белгородском районе.

Ранее губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков сообщил, что системы ПВО сработали по двум воздушными целям в Белгороде.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми приграничных регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Варвара Родикова
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