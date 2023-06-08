В Белгороде сработали системы ПВО

Губернатор Гладков сообщил о срабатывании систем ПВО во двум воздушными целям в Белгороде

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали по двум воздушными целям в Белгороде. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Оперативные службы уточняют последствия на земле, добавил глава региона.

6 июня над Белгородом также по двум воздушным целям сработала система ПВО.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми приграничных регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.