Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:04, 7 июня 2023Россия

Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за 6 июня

Фото: Governor of Russia's Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram / Reuters

Губернатор Белгородской области опубликовал сводку об атаках на приграничный регион за прошлые сутки, 6 июня. Соотвествующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

По его данным, над Белгородом по двум воздушным целям сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Никто из местных жителей не пострадал, но упавшими осколками повредило три машины.

В Белгородском районе по селу Журавлевка со стороны Украины было выпущено 33 артиллерийских снаряда, дважды район атаковали дроны-камикадзе. Три прилета зафиксированы в селе Лозовое и восемь — в селе Нечаевка. Пострадавших и разрушений нет. Также два дрона сбила система ПВО в селе Таврово-8. «В селе Драгунское противник дважды сбросил самодельное взрывное устройство с беспилотников», — написал Гладков.

В Борисовском районе из минометов обстреляли село Цаповка, а в Волоконовском — хутор Старый. В Грайворонском районе под обстрел попало село Козинка. В этих населенных пунктах также никто не пострадал.

Он заявил также, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за один день 6 июня выпустили 460 единиц различных боеприпасов по Шебекинскому городскому округу.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости
    Китай отреагировал на удар по Каховской ГЭС
    Власти Новой Каховки сообщили о десятках заблокированных на своих дачах жителях
    Названы способы уберечь багаж от потери в аэропорту
    58-летняя Ирина Безрукова показала фигуру в купальнике и вызвала споры в сети
    «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области
    Во Владивостоке десятки тысяч человек остались без горячей воды
    Российская школьница впала в кому из-за отравления напитком «Мистер Сидр»
    Медведев призвал Российскую армию начать наступление на ВСУ
    Белгородский губернатор рассказал об обстрелах Шебекинского округа
    Власти Молдавии решили денонсировать соглашения с СНГ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.