Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за 6 июня

Губернатор Белгородской области опубликовал сводку об атаках на приграничный регион за прошлые сутки, 6 июня. Соотвествующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

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По его данным, над Белгородом по двум воздушным целям сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Никто из местных жителей не пострадал, но упавшими осколками повредило три машины.

В Белгородском районе по селу Журавлевка со стороны Украины было выпущено 33 артиллерийских снаряда, дважды район атаковали дроны-камикадзе. Три прилета зафиксированы в селе Лозовое и восемь — в селе Нечаевка. Пострадавших и разрушений нет. Также два дрона сбила система ПВО в селе Таврово-8. «В селе Драгунское противник дважды сбросил самодельное взрывное устройство с беспилотников», — написал Гладков.

В Борисовском районе из минометов обстреляли село Цаповка, а в Волоконовском — хутор Старый. В Грайворонском районе под обстрел попало село Козинка. В этих населенных пунктах также никто не пострадал.

Он заявил также, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за один день 6 июня выпустили 460 единиц различных боеприпасов по Шебекинскому городскому округу.