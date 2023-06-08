Поддельный сайт правительства Белгородской области распространил фейк о пикете

Поддельный сайт белгородского правительства опубликовал фейк о пикете против Минобороны

В сети распространились утверждения о том, что в Белгороде прошел пикет против Минобороны России, о чем якобы сообщила администрация региона. Однако портал оказался подделкой под реальный сайт правительства области, а новость — фейком.

Публикация о том, что в Белгороде прошел пикет против Минобороны России, появилась на сайте belregion.org — якобы официальном портале губернатора и правительства региона. В публикации утверждалось, что 7 июня полиция задерживала в центральном парке Белгорода протестующих, которые критиковали действия Минобороны РФ. «В городе были массово расклеены листовки с призывами к протестам, которые обдирали дворники», — также отмечалось в публикации.

Новость, якобы опубликованная на сайте правительства Белгородской области, не соответствует стилистике официальных пресс-релизов: к примеру, в предложениях некорректный порядок слов, в публикации присутствует слово «идиотизм», недопустимое для официальных новостей. Кроме того, в тексте присутствует пунктуационная ошибка: перед словом «которое» отсутствует запятая. Все вышеперечисленное свидетельствует о фейковом характере публикации.

На официальном сайте правительства региона пресс-релиз о предполагаемом пикете отсутствует. Более того, настоящий сайт администрации Белгородской области находится по адресу belregion.ru, а не belregion.org. Домен belregion.org, согласно проверке в whois-сервисе, был создан только в июне 2023 года. На данный момент сайт недоступен.

Проект «Война с фейками. Белгород» опубликовал актуальную фотографию места, запечатленного на снимке с «протестом». Он обратил внимание, что баннер и клумба на этой улице сегодня выглядят иначе.

Утверждения о том, что в Белгороде якобы прошли протесты против Минобороны России и правительство региона опубликовало новость об этом, не получили распространения в российских СМИ. Однако некоторые медиа опубликовали опровержение этой информации (1, 2, 3).

Фейк о пикете в Белгороде также распространяли некоторые пользователи соцсетей и отдельные паблики, в том числе украинские (1, 2, 3, 4, 5, 6).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»