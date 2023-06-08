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13:32, 8 июня 2023Бывший СССР

Пушилин заявил об активизации ВСУ на угледарском направлении

Пушилин: в последние дни ВСУ серьезно активизировались на угледарском направлении

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последние дни проводят активные боевые действия на угледарском направлении. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«На угледарском направлении в последние дни противник очень серьезно активизировался и бросил огромное количество техники, но ситуацию удержали», — сказал Пушилин.

Он добавил, что ситуация в регионе остается напряженной, но абсолютно контролируемой. Вооруженные силы (ВС) России выдерживают натиски противника и улучшают свои позиции, заявил политик.

Также по словам Пушилина, оперативно-боевое тактическое формирование ДНР «Каскад» уничтожило более 30 единиц техники, включая танки Leopard, британские Mastiff, и французские танки AMX-10RC.

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